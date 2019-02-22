МИБ переезжает в Венгрию: кому это выгодно?

Международный инвестиционный банк переводит свою штаб-квартиру из Москвы в Будапешт. По версии властей Венгрии, которая является одним из акционеров банка, данный шаг поможет повысить рейтинг МИБ, а также укрепит его присутствие в Центральной Европе. Однако далеко не все рады такой перспективе, некоторые аналитики опасаются, что банк станет инструментом влияния Москвы.

"Я не вижу, какие преимущества даст Венгрии тот факт, что штаб-квартира МИБ будет находиться теперь в Будапеште. Наоборот, это даст возможность представителям российской стороны более свободно вести финансовую деятельность в Европе", - заявил в ответ на просьбу Euronews прокомментировать ситуацию финансовый аналитик и главный редактор делового портала privatbankar.hu Андраш Гаспар.

По заключенному с властями Венгрии соглашению, руководство и сотрудники банка будут обладать иммунитетом, имущество и активы нельзя будет ни арестовать, ни конфисковать, и даже просто зайти на территорию банка представители властей Венгрии не смогут без специального разрешения.

Впрочем, как подчеркивают в МИБ, аналогичные положения действуют и для других международных организаций, например, в отношении МВФ. Вот, что заявил по этому поводу министр финансов Венгрии Гергели Гуляш:

"Банк получит те же льготы, что и любое международное финансовое учреждение в соответствии с Венской конвенцией. Никаких отличий не будет".

И все же, как отмечают наблюдатели, переезд штаб-квартиры МИБ в Будапешт может означать, что в поисках финансовых источников Венгрии сегодня поворачивается на Восток. Ведь именно России принадлежит самая крупная доля в капитале банка - около 47% проц. Доля самой Венгрии составляет 12%.