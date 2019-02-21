Венесуэла: Мадуро перекрыл границу с Бразилией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией с вечера четверга до дальнейшего распоряжения. На фоне растущего противостояния с оппозицией по вопросу о доставке гуманитарной помощи населению власти Каракаса не исключают и закрытия границы с Колумбией.

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил о своём намерении выехать к колумбийской границе, чтобы лично координировать доставку гуманитарной помощи из США, прибытие которой ожидается 23-го февраля. Каракас, разорвавший отношения с Вашингтоном, принимать её не хочет.

Гуйадо обещает при помощи добровольцев переправить груз в Венесуэлу из колумбийского приграничного города Кукуты, где открыт центр по приёму продовольствия и медикаментов для находящихся в бедственном положении венесуэльцев.

Политический и гуманитарный кризис обострился в Венесуэле после январских президентских выборов. Более 4 миллионов человек покинули страну.