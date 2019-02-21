В Ватикане открывается конгресс, посвященный проблеме педофилии в Церкви

Сегодня в Ватикане открывается Совет конференций католических священников, посвященный проблеме педофилии и сексуального насилия в римско-католической церкви. Мероприятие такого рода не имеет прецедентов. Епископы приехали в Ватикан из всех епархий.

Накануне конгресса священники встретились с жертвами. Среди них – Фил Савиано, одним из тех, кто помог газете The Boston Globe провести расследование, рассказав о насилии над несовершеннолетними и о сокрытии преступлений. Об этом - картина "В центре внимания". Три года назад ленту отметили Оскаром в номинации "лучший фильм".

- Мне было 11. И в Вустере меня преследовал отец Дэвид Холли, - говорит герой ленты.

Скандал вокруг бостонских священнослужителей разразился в начале 2000-х. Под давлением общественности в отставку подал архиепископ Бернард Лоу, которого верующие обвинили в укрывательстве священников-педофилов. После этого епархия заплатила жертвам насилия 3 миллиарда долларов компенсаций. Журналисты, опубликовавшие расследование, стали лауреатами Пулитцеровской премии.

- Фил, как прошла встреча? Был ли там Папа?

- Нет, Папы не было?

- Ты разочарован?

- Нет, я не хотел разговаривать с понтификом. Но должен сказать, что некоторые из нас разочарованы. Мы были уверены, что во время этой встречи папе расскажут о ключевых моментах этого дела.

Незадолго до конгресса Святой престол лишил сана бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккэрика, он был признан виновным в педофилии. Пострадавшие настаивают на нулевой терпимости в отношении возможных священников-педофилов со стороны церкви и ее высших иерархов при рассмотрении такого рода обвинений.

Жертвы привезли на встречу свои детские фотографии. И это тот случай, когда снимки оказываются красноречивее слов.

"Конгресс продолжится три дня, жертвы насилия по вечерам будут молиться вместе с епископами. Те, кто верит, будут тоже молиться и просить о том, чтобы нынешнее событие стало отправным для церкви. Она должна встать на путь искупления", - передает из Ватикана корреспондент Euronews NBC Клаудио Лаванга.