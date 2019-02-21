Ватикан обещает бороться с педофилами

Выработать конкретные меры по борьбе с педофилией внутри церкви обещает папа римский Франциск, собравший в четверг в Ватикане на конференцию 190 представителей высшего духовенства со всего мира. Болезненная проблема растления детей католическими священниками назрела давно, а нынешний форум открылся на фоне нового скандала.

"Мы должны признать, что много раз Церковь и её епископы не знали, как поступить, как быстро и решительно противостоять кризису, вызванному вскрывшими фактами домогательств", - сказал кардинал Рубен Салазар Гомес, архиепископ Боготы.

Среди вводимых мер - дотошные проверки священников перед тем как ставить их во главе конгрегации. Насколько они будут эффективны - пока неизвестно. Но раньше таких проверок не было, и вот так, в открытую, о проблеме не говорилось.

"Мы вели себя как пастухи, оставлявшие стало беспризорным при виде волков, - продолжал кардинал Гомес, - мы пытались преуменьшить масштабы произошедшего, не хотели верить поступающим жалобам, не прислушивались к жертвам, игнорируя травмы, нанесённые им столь жестоким обращением, переводили обвиняемых в другие приходы, где они продолжали совершать новые преступления, пытались купить молчание жертв".

На конференции, которая продлится 4 дня, будут заслушаны приглашённые на неё жертвы насилия. Впервые о них заговорили 40 лет назад, а первый священник-педофил был арестован в США в 1985 году.