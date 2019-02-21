Гуайдо едет получать помощь из США

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил, что выезжает на границу с Колумбией, чтобы лично получить и координировать доставку гуманитарной помощи из США. В колумбийском приграничном городе Кукута уже открыт центр по распределению продовольствия и лекарств для венесуэльцев.

Власти Каракаса, разорвавшие дипломатические отношения с Вашингтоном, принимать от него помощь не хотят. Чтобы блокировать её поступление, в приграничных с Колумбией районах размещены воинские подразделения.

Гуйадо обещает несмотря ни на что получить и доставить гуманитарный груз, который везёт судно, вышедшее в среду из Пуэрто-Рико. Его прибытие ожидается 23 февраля. А накануне в Кукуте состоится благотворительный концерт с мировыми звездами, организованный британским миллиардером Ричардом Брэнсоном. Каракас пообещал ответить на следующий день своим благотворительным концертом.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче американской гуманитарной помощи "фальшивым и дешевым шоу". "Они заблокировали почти 10 миллиардов долларов, наше золото, нефтяные деньги, а теперь предлагают 20 миллионов ?" - заявил он, выступая перед своими сторонниками и призвал венесуэльцев от помощи США отказаться.

Правозащитники бьют тревогу: гуманитарная ситуация в стране критическая. Эрика Гевара-Росас, руководитель отделения Amnesty International в Северной и Южной Америке, говорит:

"Amnesty International считает, что широкомасштабные страдания людей не могут использоваться как политическое оружие. Все государства обязаны предоставлять гуманитарную помощь без предварительных условий и сотрудничать между собой с тем, чтобы эта помощь напрямую поступала в руки наиболее в ней нуждающихся".

Политический кризис обострился в Венесуэле после январских президентских выборов: подконтрольный оппозиции парламент назвал победившего на них Николаса Мадуро "узурпатором". В стране начались массовые антиправительственные протесты.