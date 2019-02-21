Россию нужно лишить права вето в ООН: с таким призывом к Объединённым Нациям обратился президент Украины Пётр Порошенко. Он передал Генсеку Антониу Гутерришу петицию с требованием повлиять на Москву, подписанную, по его словам, тысячами украинцев.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал призывы украинского лидера "использованием трибуны ООН для предвыборной агитации", и вновь категорически отверг обвинения в агрессии со стороны Москвы.

Российский представитель говорил по-русски, президент Украины — по-английски:

«Может быть, самое время поставить Россию на место — для начала лишить её права вето, по крайней мере в вопросах, касающихся отношения Российской федерации к Украине? Что ещё мы можем сделать, чтобы принести Украине мир и найди долгосрочное решение для российской агрессии?»

«Если кто-то и оккупирует сегодня украинскую территорию, так это „майданная власть“, находящаяся под внешним управлением. <...> Украина это классический пример внешнего вмешательства и геополитического инжиниринга, технику которого так умело освоил коллективный Запад, применяя его сегодня на Венесуэле», — заявил Василий Небензя.

На Украине в эти дни вспоминают трагические события пятилетней давности, получившие название Майдана и Революции достоинства. Массовые протесты в Киеве и в других городах унесли жизни многих десятков человек.

После смены власти Отношения между государствами значительно ухудшились. Киев называет причиной этого действия Москвы. Обе стороны обвиняют друг друга в систематическом нарушении договорённостей об урегулировании в Донбассе.