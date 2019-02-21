Испания отказывается регистрировать детей, родившихся от суррогатных матерей

Во вторник консульство Испании в Киеве объявило, что не будет регистрировать детей, родившихся на Украине от суррогатных матерей у испанских родителей. Испанские власти разрешили зарегистрировать лишь 39 уже родившихся младенцев.

Проблема в том, что дети, родившиеся на Украине от суррогатных матерей не являются украинцами. Если их не зарегистрируют власти Испании, они могут остаться без гражданства.

"Это несправедливо, дети, которые уже родились, будут зарегистрированы, а родившиеся завтра - нет, - говорит Кристина Альварес, одна из женщин, чей ребёнок должен родиться на Украине. - Вы чувствуете себя беспомощными перед лицом своего правительства, которое несправедливо обвиняет вас в том, что вы преступник и торгуете своими детьми", - жалуется она.

Правительство Испании уже не первый раз борется с родителями, которые приезжают на Украину в поисках суррогатной матери для своего ребёнка. В августе 2018 года около 60 семей не могли выехать с территории Украины на протяжении 10 недель: попытки вывезти детей из страны блокировались из-за подозрений в торговле людьми и недобросовестных действиях медицинских работников.

Запрет суррогатного материнства

Во многих европейских странах, в том числе в Испании, Италии, Франции и Германии, запрещены любые формы суррогатного материнства.

На Украине не существует каких-либо законодательных барьеров для суррогатного материнства, кроме того, что пара должна быть гетеросексуальной, поэтому эта страна стала популярным направлением для тех, кто надеется стать родителями.

"Желание стать родителем и право на свободу не означают право иметь детей" - провозглашает испанская организация против суррогатного материнства No somos vasijas ("мы не сосуды"). Члены этой организации утверждают, что суррогатное материнство – это взятие в аренду женского тела, что является нарушением прав человека.

"Суррогатное материнство должно хорошо вознаграждаться и одобряться обществом", - говорит Альварес. Она утверждает, что никогда бы не попросила другую женщину сделать это в качестве одолжения, потому что понимает, с каким самопожертвованием и физическими нагрузками это связано.

Подробнее о суррогатном материнстве: Суррогатное материнство: за и против

"Мы не знаем, как зарегистрировать свою дочь"

Euronews пообщался с испанкой Мерсе Серра, которая ожидает рождения ребенка от суррогатной матери на Украине.

Серра не могла забеременеть по состоянию здоровья. В Испании ей было отказано в усыновлении ребёнка по причине хронического заболевания и отсутствия стабильного дохода. По испанским законам она также не могла усыновить ребёнка за пределами страны. "В любом случае, имейте в виду, что вам бы пришлось ждать от 8 до 10 лет, так что вы будете уже бабушкой, а не матерью", - сказали 42-летней женщине.

Тогда Серра решилась на рождение ребёнка от суррогатной матери, и по примеру знакомых соотечественников выбрала украинскую клинику. "Ребёнок должен скоро родиться, но наше правительство вдруг меняет процедуру регистрации, никого об этом не предупредив и утверждая, что мы действуем незаконно", - рассказала Серра в интервью Euronews.

"Важнее всего, что наша дочь – дочь испанцев, а согласно Конституции, все дети испанских родителей тоже являются испанцами", - утверждает она.

Она опасается, что не только Испания, но и Украина не выдаст ребёнку паспорт. "Мы пока не знаем, как зарегистрировать свою дочь. Мы бы не хотели, чтобы дочь получила только украинское гражданство, потому что это скажется на её правах в Испании".

"Мы знаем, что прошлым летом украинское правительство заявило, что не собирается регистрировать детей как украинцев. Есть информация, что правительство Испании ведет переговоры с Украиной, но я не знаю, что именно происходит. Нам не предлагают никакого решения, и сейчас мы находимся в состоянии полной неопределённости".