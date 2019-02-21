Номинанты World Press Photo 2019

В Амстердаме объявлены номинанты на престижную фотопремию World Press Photo 2019. На снимках - жертвы конфликта в Сирии, задержания мигрантов на границе США и Мексики и ситуация вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

"Жертвы предполагаемой газовой атаки в получают медицинскую помощь в Восточной Гуте"

Мохаммед Бадра / European Pressphoto Agency

Mohammed Badra, European Pressphoto Agency

На фотографии мужчина и ребёнок получают медицинскую помощь после предполагаемой газовой атаки в Восточной Гуте 25 февраля 2018 года.

К февралю 2018 года пригород Дамаска Восточная Гута оставался одним из последних анклавов сирийских повстанцев и находился под осадой правительственных сил. В ходе масштабного наступления Восточная Гута подверглась бомбардировке и, возможно, газовой атаке на деревню Аль-Шифуния. Данные трудно проверить, но организация "Врачи без границ" сообщила, что в период с 18 февраля по 3 марта 2018 года 4829 человек были ранены и 1005 - убиты.

"Алмажирский мальчик"

Марко Гуалаццини / Contrasto

Marco Gualazzini, Contrasto

Мальчик-сирота проходит мимо стены с изображениями противотанковых гранатомётов в городе Бол, в Чаде.

В бассейне озера Чад разразился гуманитарный кризис, вызванный сочетанием политического конфликта и экологических факторов. Озеро Чад - один из важнейших источников воды в Африке, питающий 40 миллионов человек, - высыхает в результате продолжительной засухи и неэффективного использования природных ресурсов. Размер озера за последние 60 лет сократился на 90 %.

Жители не могут больше заниматься традиционным для этих мест рыболовством, а нехватка воды вызывает конфликты между фермерами и скотоводами. Джихадистская группа "Боко харам", действующая в этом регионе, использует местные деревни в качестве вербовочной базы. Затяжной конфликт привел к гибели 2,5 миллионов человек.

"Беременность после запрета колумбийской группировки ФАРК на рождение детей"

Каталина Мартин-Чико / Panos

Catalina Martin-Chico, Panos

На фотографии запечатлена участница колумбийского повстанческого движения ФАРК Йорладис. Это ее шестая беременность. Из-за участия в движении, ей пришлось сделать пять абортов.

Подписание мирного соглашения между правительством Колумбии и леворадикальным повстанческим движением ФАРК (Революционные вооружённые силы Колумбии) в 2016 году дало начало бэби-буму среди его бывших участников. Лидеры ФАРК считали, что беременность несовместима с повстанческой жизнью. Женщины были вынуждены оставлять детей у родственников или, по некоторым данным, насильственно прерывать беременность. Само движение отрицает принуждение к абортам.

"Исчезновение Джамаля Хашогджи"

Крис МакГрат / Getty Images

Chris McGrath, Getty Images

На фотографии неизвестный мужчина пытается удержать толпу журналистов в то время, как саудовские следователи прибывают в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле после исчезновения журналиста Джамаля Хашогджи 15 октября прошлого года.

Журналист Джамаль Хашогджи пропал после посещения консульства Саудовской Аравии. Эр-Рияд объявил, что мужчина погиб в результате драки. Турецкие власти и ЦРУ утверждают, что он был убит саудовскими спецслужбами.

"Плачущая девочка на границе"

Джон Мур / Getty Images

John Moore, Getty Images

Девочка Янела из Гондураса плачет в то время, как сотрудник пограничной службы США обыскивает её мать Сандру Санчес в городе Мак-Аллен, США.

В июне семьи нелегальных беженцев сплавлялись по реке Рио-Гранде из Мексики и были задержаны пограничной службой. Янела, которой не было и двух лет, и ее мать были частью "каравана мигрантов", который месяц следовал из Центральной Америки в США.

Администрация президента заявила, что люди, незаконно пересекающие границу США, будут подвергаться преследованиям. Вскоре после этого СМИ начали сообщать, что задержанных родителей разлучают с детьми.

Несмотря на то, что Янела и Сандра не были разлучены, эта фотография привлекла внимание к проблеме, и в июне президент Дональд Трамп положил конец разделению семей.

"Акашинга" ("Храбрые")

Брент Стиртон / Getty Images

Brent Stirton, Getty Images

Петронелла Чигумбура, член женского отряда по борьбе с браконьерством под названием Акашинга, участвует в тренинге по маскировке в парке дикой природы Фундунду в Зимбабве.

"Акашинга" ("Храбрые") - боевой отряд активистов, защищающих зимбабвийских слонов и носорогов от браконьеров. В состав "Акашинги" входят женщины из неблагополучных семей.