ВИДЕО | Челябинский полицейский помог хромой собаке

В Рунете стало популярным видео, на котором сотрудник ДПС из Челябинска останавливает движение автомобилей, чтобы перевести через дорогу хромую собаку. Его опубликовал пользователь Twitter Андрей Баламбаев со словами: "Челябинск не так уж и суров".

"Полицейский остановил поток, - рассказал мужчина местному изданию 74.ru. - и собака перебралась на другую сторону улицы. Мы в потоке потеряли десять секунд, а получили заряд позитивных эмоций на весь рабочий день".

ГИБДД города тоже отреагировала на видео, заявив, что в поступке полицейского нет ничего необычного. "Возможно, вмешательство нашего сотрудника спасло жизнь собаке и помогло предотвратить ДТП, так что он поступил не только как неравнодушный человек, но и выполнил свой профессиональный долг", - заявил изданию сотрудник отдела пропаганды дорожной инспекции Андрей Юрин.