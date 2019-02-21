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Обнаружена черепаха, считавшаяся вымершей

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 Ольга Патапенка 
Обнаружена черепаха, считавшаяся вымершей
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На Галапагосских островах ученые нашли гигантскую черепаху, вид которой считали вымершим более 100 лет назад.

Об этом в Twitter сообщил министр охраны окружающей среды Эквадора Марсело Мата.

Взрослую самку вида Chelonoidis Phantasticus обнаружили на острове Фернандина.

В последний раз такую черепаху заметила экспедиция из Калифорнии ещё в 1906 году.

Как полагали ученые, этот вид вымер из-за извержения вулкана.

Вашингтон Тапия, глава центра по восстановлению популяции гигантских черепах:

"Как только генетически будет доказано, что это Chelonoidis Phantasticus, статус этого вида черепахи будет изменен с "исчезнувшего" на "исчезнувший в дикой природе", потому что Национальный парк планирует начать программу по разведению в неволе этого вида черепах. Это было бы невероятно".

Найденную самку отвезли в центр размножения гигантских черепах на острове Санта-Крус.

Ученые считают, что на Галапагоссах могут быть и другие представители этого вида.

Сейчас там обитает в общей сложности 11 видов гигантских черепах, ещё 4 - считаются вымершими.