В Каталонии перекрыты автотрассы

В среду в Каталонии манифестанты, протестующие против действий Мадрида, заблокировали основные автодороги, на трассах образовались огромные пробки, были перекрыты железнодорожные пути.

При попытке освободить от протестующих участок дороги в провинции Жирона пострадали семь стражей порядка .

Правительство Каталонии отменило запланированные на четверг мероприятия, нарушена работа учебных и медицинских учреждений.

Протестующие требуют прекращения судебного разбирательства в Верховном суде Мадрида по делу 12 местных политиков, обвиняемых в мятеже и расстрате госсредств за подготовку и проведение референдума о независимости региона в октябре 2017 года.

Самый большой тюремный срок, до 25 лет лишения свободы, грозит бывшему заместителю главы Женералитата Ориолу Жункерасу, а экс-спикеру парламента Каталонии Кармен Форкадель - до 17 лет.

Манифестанты обещают, что продолжат акции протеста до вынесения вердикта.

Судебное решения по этому делу может быть принято в мае.