Корина Крецу: "Нам нужна настоящая солидарность"

Около трети бюджета Европейского Союза расходуется на региональную политику. Это направлено на сглаживание неравенства доходов, богатства и возможностей по всему блоку. Большая часть средств идет на финансирование проектов в самых бедных регионах Европы.

Журналист телеканала Евроньюс Шандор Жирош встретился в Брюсселе с комиссаром ЕС по региональной политике Кориной Крецу, чтобы обсудить текущие проблемы, с которыми сталкивается не только ее ведомство, но и в целом Европа.

Шандор Жирош: "Комиссар, вы работаете в Брюсселе уже более 4 лет. Удалось ли вам сократить разрыв между Востоком и Западом, бедными и богатыми регионами?"

Корина Крецу, комиссар ЕС по региональной политике: "Сейчас наступил послекризисный период. У нас есть исследование, в котором говорится, что многие регионы очень хорошо справились с кризисом и успешно вернулись к росту и занятости, но есть и другие страны, которые все еще находятся на докризисном уровне. Поэтому очень важно, что 9-й год подряд в Европе наблюдается экономический рост, который очень помог, но в то же время мы не восстановились полностью из-за новых вызовов, с которыми мы столкнулись. У нас возник миграционный кризис, есть проблемы терроризма и обороны, которые до сих пор не были столь злободневными для ЕС. Поэтому мы должны учесть все эти вопросы и сделать все возможное, чтобы восполнить пробелы".

Шандор Жирош: "После брексита у нас будет меньше средств для распределения, например, через Фонд сплочения. Что бы вы посоветовали региональным лидерам, местным руководителям. Какие проекты они должны предложить, чтобы получить деньги?"

Корина Крецу: "В среднем бюджет ЕС будет сокращен на 10%. Конечно, помимо этой большой проблемы, мы очень сожалеем о выходе Великобритании, но мы должны уважать волю народа этой страны. Несмотря на эти проблемы, нам удалось сформировать самый крупный финансовый пакет для политики Сплоченности - 373 миллиарда. И мы предлагаем государствам-членам, регионам сконцентрироваться на ключевых областях, касающихся инноваций, малых и средних предприятий, энергоэффективности. На том, что сейчас является ключевой движущей силой всей европейской экономики. Мы считаем, что должны уделять много внимания социальной стороне. Я думаю, что мы должны приложить больше усилий, чтобы люди знали, что Европа о них заботится. Эта игра, что якобы все плохое исходит из Брюсселя, а все хорошее - от мэров и региональных руководителей, должна прекратиться. Потому что мы все проиграем, если будем продолжать действовать в том же духе и не признаем то, что на самом деле Европейский Союз делает для своих граждан".

Шандор Жирош: "Европарламент одобрил предложение связать европейские выплаты с соблюдением стандартов верховенства закона. Как это может работать в будущем и есть ли риск того, по вашему мнению, что, в конце концов, люди будут лишены европейских средств из-за ошибок политиков".

Корина Крецу: "Я действительно не понимаю, почему некоторые государства-члены считают, что это предложение направлено против них. Потому что мы все, по крайней мере заявляем, что у нас нет терпимости к мошенничеству и коррупции. И это служит для защиты денег налогоплательщиков ЕС. Например, когда OLAF Европейское бюро по борьбе с мошенничеством открывает дело, мы немедленно приостанавливаем выплату средств, пока оно не будет рассмотрено. Когда я ставлю себя на место стран-плательщиков, я понимаю, что они против того, чтобы Европейский Союз рассматривали как банкомат. Это общая солидарность, поэтому и в хорошие моменты, и во время потрясений мы должны быть вместе".

Шандор Жирош: "Европейское бюро по борьбе с мошенничеством может давать только рекомендации, но считаете ли вы, что над государствами-членами должна быть вышестоящая организация, например, Европейская прокуратура, для контроля за этими вопросами?"

Корина Крецу: "Я действительно считаю это шагом вперед. Вы знаете, что комиссия в течение долгого времени прилагает усилия для защиты бюджета ЕС, и, как вы сказали, создание прокуратуры, которая должна быть запущена к 2020 году и станет началом нового этапа в борьбе с мошенничеством. Как вы сказали, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, а теперь еще одно агентство - Европейская прокуратура займется контролем за тем, как тратятся деньги. Мы работаем в тесном партнерстве с государствами-членами и аудиторами комиссии. Поэтому я действительно думаю, что это новое учреждение расширит возможности по борьбе с мошенничеством, связанным с фондами ЕС, и по защите денег налогоплательщиков".

Шандор Жирош: "У нас осталось меньше ста дней до европейских выборов. Каков ваш прогноз, Европейский Союз окажется более раздробленным, или правительствам будет легче? А, может быть, придут популисты? Каков ваш прогноз?"

Корина Крецу: "Очевидно, что мы находимся на этапе, когда растут антиевропейские и популистские настроения. Мы также провели исследование по этому вопросу. Наши службы недавно опубликовали статью под названием "География недовольства ЕС", и этот анализ показывает, что антиевропейское голосование, в основном, мотивировано сочетанием долгосрочного экономического и промышленного спада, низкого уровня образования, которое является необходимым, и отсутствием возможностей трудоустройства. На мой взгляд, предстоящие выборы станут самым большим испытанием за многие годы. Речь идет не о политических идеологиях, а о проевропейцах и антиевропейцах. И мы оба, вы - известный журналист, и я - комиссар, приехали из стран, где тридцать лет назад мы были по ту сторону железного занавеса, и мы даже не мечтали оказаться здесь. Поэтому я действительно считаю своим долгом защищать этот европейский проект, который является уникальным на нашей планете, и мы должны объяснить, что он не всегда был таким. Особенно, это нужно объяснить молодому поколению. Потому что речь идет об их будущем. Мне бы хотелось, чтобы гораздо больше молодых людей защищали наш европейский проект. Мы говорим о солидарности во всех наших европейских документах. Но на практике я с сожалением констатирую, что Европейский Союз и государства-члены стали более эгоистичными, чем когда-либо. Поэтому я действительно считаю, что мы должны вернуться к настоящей солидарности и понять, что только вместе мы сможем добиться успеха. Или вместе мы сможем идти вперед, или же вместе потерпим неудачу".