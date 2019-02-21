Тысячи людей требуют отставки правительства

В столице Албании многотысячная акция оппозиции у здания правительства страны. Во главе собравшихся — оппозиционные политики, отказавшиеся от депутатских мандатов. Активисты требуют отставки кабинета. Министров обвиняют в масштабной коррупции и связях с организованной преступностью. Манифестация закончилась столкновениями с полицией. Стражей порядка забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью, те в ответ применили водомёты и слезоточивый газ. Сообщается по меньшей мере о 15 пострадавших с обеих сторон.

Беспорядки не утихают в Албании уже несколько дней. На прошлой неделе активисты пытались силой пробиться в резиденцию премьер-министра. Кроме того, ряд оппозиционных депутатов парламента демонстративно сжигали свои мандаты.

В албанском руководстве сдержанно реагируют на происходящее, призывая следовать демократическим процедурам и осуждая явные акты насилия.

«Ответ правительства заключается в том, что у кабинета сейчас явное большинство, а кому управлять страной — решать народу на выборах. В правительстве подчёркивают, что все шаги и действия оппозиции — требования власти и выборов — противоречат демократическому пути. Никаких других шагов, другой реакции на протесты не последовало», — рассказывает корреспондент Euronews Albania Эрнести Бунгури.

На этом фоне руководство страны и умеренное крыло оппозиции осудили действия парламентариев, которые отказались от депутатских кресел и тем самым лишили себя возможности решать проблемы политическими методами.