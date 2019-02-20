Женщины, пострадавшие от действий священников, ищут справедливости

Группа американок потребовала от руководства Римско-католической церкви привлечь к ответственности епископов виновных в сокрытии фактов сексуального насилия со стороны священнослужителей.

"В нашем списке 101 епископ, – говорит активистка организации BishopAccountability. – Только 7 из них были отстранены от служения. Все остальные сохранили сан, став либо епископами на покое, либо исполняя обязанности до смерти".

На прошлой неделе Римская курия лишила сана бывшего архиепископа Вашингтонского Теодора Маккаррика, обвиняемого в совращении несовершеннолетних. Но, как утверждают активисты, такой же участи заслуживают еще как минимум пять католических епископов в США.

По мнению Барбары Доррис, пострадавшей в детстве от действий священника, церковная иерархия и СМИ реагируют только на случаи гомосексуальных домогательств, в то время как расследоваться должны также и развратные действия в отношении женщин:

"Как правило в СМИ речь идёт о мальчиках-алтарниках. О жертвах среди девочек и женщин говорят меньше. А когда и говорят, то употребляют такие слова как «возлюбленная» или «отношения». Церковные власти описывают женщин и девушек как соблазнительниц, а священников – как их жертв".