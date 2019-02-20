Лавина в Швейцарских Альпах: поиски приостановлены

В Швейцарии спасатели приостановили поисковую операцию на месте схода лавины на альпийском курорте Кран-Монтана.

Место схода лавины в Кран-Монтана Фото Рейтер

Ранее стало известно, что из-под снега были извлечены четверо раненых, один из них, 34-летний француз, находился в тяжелом состоянии, позднее он скончался в больнице.

В поисках принимают участие восемь вертолетов, свыше двух сотен спасателей, 12 собак породы сен-бернар, умеющих находить людей под лавинами.

Поиски были очень затруднены: толщина слоя снега в месте схода лавины достигает двух метров.

Альпийские склоны на курорте Кран-Монтана Фото Рейтер

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Как сообщает полиция кантона Вале, она возобновится, когда позволят погодные условия.