Россиян предлагают отправлять после смерти в стратосферу

Развеять прах в стратосфере — немыслимая блажь или современный подход? Такие похороны уже прошли в России и создатели стартапа рассчитывают расширить свою деятельность. Прах поднимают в небо на стратостате. Внешне это похоже на запуск метеозонда, только вместо научного прибора к шару прицепляют «умную урну».

У такого подхода к похоронам уже есть и свои критики, в их числе оказался бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко:

«Такая экзотика — это прежде всего какой-то нездоровой поворот нашей этики, нашего отношения к ушедшим от нас, это какое-то затмение ума».

По словам создателей стартапа, пока им удалось провести лишь одну церемония развеивания праха в стратосфере.