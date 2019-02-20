Активисты требуют действий от Ватикана

Группа американских активистов требуют привлечь к ответственности епископов, виновных в сокрытии фактов сексуального насилия со стороны священнослужителей.

Эстер Хэтфилд Миллер, активистка:

"Мы требуем, чтобы иерархи, которые знали о сексуальном насилии в церкви и покрывали его, были уволены. Очень важно, чтобы те, кто молчал, были наказаны. Мы не должны закрывать на это глаза. Мы не должны молчать ни о сексуальном насилии, ни о сокрытии этой проблемы.

Мы требуем, чтобы стало известно о всех преступлениях сексуального характера. Мы направляем эти дела в правоохранительные органы, потому что церковь не в состоянии самостоятельно решить эту проблему".