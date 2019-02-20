Россия - за улучшение отношений с Европой

Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.

Самыми важными темами, о которых говорил президент России, были внутригосударственные вопросы, а также взаимоотношения с ведущими политическими и экономическими мировыми игроками, такими как США, Китай, Евросоюз.

"Надеемся также, что со стороны Евросоюза, ведущих стран Европы, все-таки будут предприняты реальные шаги по восстановлению нормальных политических и экономических отношений с Россией. Граждане этих стран заинтересованы в таком сотрудничестве с Россией, включая крупные, мелкие, средние компании, вообще бизнес европейских стран, – заявил президент России.

В центре внимания Владимира Путина был и вопрос госбезопасности. Глава государства упомянул о мерах, которые могут быть приняты в случае размещения американских ракет в Европе.

Владимир Путин:

"Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов".

Говорил глава России и о намерении развивать политический диалог с Японией. По словам Путина, российское государство готово к заключению мирного договора и совместному поиску решений по проблеме принадлежности четырех островов Южных Курил, которые Япония считает своими территориями.