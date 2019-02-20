Жизнь и карьера Карла Лагерфельда

Во Франции на 86-м году жизни скончался модельер Карл Лагерфельд. "Мир потерял икону. Карл Лагерфельд был творческим гением; он был влиятельным, любознательным и страстным. Он оставил после себя необычайное наследие как один из величайших дизайнеров нашего времени", - сказал Пьер Паоло Риги, генеральный директор компании Karl Lagerfeld.

Euronews рассказывает о жизни знаменитого дизайнера и вспоминает о его достижениях.

Жизнь и творчество знаменитого модельера

Хотя знаменитый модельер никогда не называл точной даты своего рождения, известно, что он появился на свет в 1933 году в Гамбурге. Позже он переехал в Париж, чтобы изучать искусство и дизайн.

После того, как дизайн пальто 16-летнего Карла занял первое место на конкурсе, модельер Пьер Бальмен обратил внимание на талантливого молодого человека и пригласил его на работу в качестве ассистента. Это положило начало карьере Лагерфельда в мире моды.

В конце 1960-х годов он сотрудничал с разными домами моды, работая во Франции, Германии, Италии и Великобритании. Позже Карл Лагерфельд стал главным модельером французского бренда Chloé, начал сотрудничество с Fendi, а затем основал собственную компанию, названную его именем.

Но наибольшую славу Лагерфельду принесло сотрудничество с Chanel. В 1983 году кутюрье пришел в во французский дом моды, который к тому времени находился в упадке, и вернул бренду популярность. Он до последних дней оставался его главой.

Увлёкшись фотографией, он начал сам снимать свои коллекции одежды, а также коллекции других брендов, и провел несколько успешных выставок своих работ. В Париже он основал собственный издательский дом и открыл книжный магазин, специализирующийся на искусстве и фотографии.

«Я делаю все сам»

В 2016 году Карл Лагерфельд дал интервью Euronews. Тогда он рассказал, что изначально хотел стать иллюстратором. Его познания в этой области позже очень помогли ему.

"Я делаю все сам. Я делаю чрезвычайно точные рисунки, почти в 3D. Поэтому мне практически не приходится ничего пояснять людям, занимающимся пошивом одежды," - рассказал он.