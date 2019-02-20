Над пирамидами на парашюте

В Египте прошел Международный фестиваль по прыжкам с парашютом над пирамидами Гизы. В двухдневном мероприятии приняли участие 140 любителей парашютного спорта из 32 стран. Многие – обладатели мировых рекордов. Впервые фестиваль был организован в 2016 году и направлен на популяризацию туризма и спорта в Египте. По словам одного из основателей форума, количество участников увеличилось на 120% по сравнению с прошлым годом. Их привлекает "самое ясное небо", прекрасные пейзажи и, конечно же, знаменитые пирамиды.