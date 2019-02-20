Юнкер: "дату "брексита" можно перенести"

Евросоюз готов предоставить Великобритании возможность перенести дату "брексита", но это приведет к юридическим проблемам вокруг выборов в Европарламент, т.к. голоса британцев будут учитываться при определении победившей политической фракции, которая получит право назначить главу Еврокомиссии следующего состава.

Об этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в преддверии намеченных на среду внеплановых переговоров с премьером Соединенного Королевства Терезой Мэй.

Жан-Клод Юнкер: "Если Великобритания покинет ЕС не 29 марта, а позднее, то никто не будет стоять на её пути, но тогда Великобритании придется принять участие в выборах в Европарламент, если к тому времени страна всё ещё будет находиться в составе ЕС".

Выступая на встрече в Штутгарте, Юнкер также обвинил правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в распространении абсурдной теории заговора.

"Против лжи сделать можно не так много. Я прелжил исключить партию ФИДЕС, партию Виктора Орбана из состава Европейской народной партии в Европарламенте. Я в этом не вижу проблемы, потому что думаю, что консерваторы в Венгрии не отражают ценности христиан-демократов. Между мной и Виктором Орбаном нет ничего общего".

Речь идёт о появившиеся на улицах венгерских городов билбордах партии ФИДЕС с изображениями Юнкера и международного финансиста Джорджа Сороса с подписями "Они хотят ослабить государства ЕС" и "Кто знает, что еще готовит Брюссель?"