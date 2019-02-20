Коллекция Джорджа Майкла уйдет с молотка

Коллекция произведений современных британских художников, собранная известным певцом Джорджем Майклом, скончавшимся в 2016 году, будет продана на аукционе Christie’s. Собрание включает более 200 работ мастеров, которые появились на британской культурной сцене тогда же, когда начал свою карьеру певец, - в 1980-90-е годы и прославились благодаря своим провокационным произведениям.

Кристиан Албу, представитель Christie's: "Эта коллекция сделана со страстью. Она рассказывает об уникальном диалоге между великим британским музыкантом и его знаменитыми современниками, такими яркими звездами, как Дэмьен Хёрст, Трейси Эмин, Сара Лукас".

Аукцион состоится в Лондоне 14 марта, а до этого коллекция побывает в выставочных залах Christie’s в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге и Шанхае. Часть лотов будет предложена на интернет-торгах с 8 по 15 марта. Все деньги от продажи будут перечислены в благотворительный фонд покойного музыканта.