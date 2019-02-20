FRONTEX: меньше мигрантов едут в ЕС

Миграционный кризис в Европе пошёл на спад: Европейская служба пограничной и береговой охраны (Frontex) утверждает, что число незаконных пересечений границ Евросоюза сократилось более чем на четверть по сравнению с 2017 годом - 150 000 вместо более чем 200 000. Данные об этом и соответствующие выводы представлены в опубликованном в среду докладе "Анализ рисков на 2019 год".

"Прямо сейчас обострения миграционного кризиса на наших внешних границах не наблюдается, - сказал глава Frontex во Франции Фабрис Леггери. - Но, конечно, мы всё ещё находимся под давлением и прилагаем все усилия для поддержки государств-членов ЕС, которые сталкиваются с этой проблемой напрямую. Также мы стараемся предвосхитить события, мы должны быть ко всему готовы".

Особенно заметно снижение числа прибывающих мигрантов в Италии, где зарегистрирован самый низкий показатель за последние 7 лет - чуть более 23 тысяч человек - годом ранее Апеннины приняли на 80% больше. Пришедшие к власти популисты, выполняя свои предвыборные обещания ограничить нелегальную миграцию, закрыли итальянские порты для кораблей неправительственных организаций, привозящих спасённых ими в море людей.

Зато давление на Испанию усилилось: в прошлом году число нелегальных пересечений границы здесь превысило 57 тысяч, что вдвое больше, чем в 2017 году. При этом мигрантов, прибывших из Марокко и стран к югу от Сахары, стало больше в 5 раз.