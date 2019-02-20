Бывший заместитель руководителя кабинета Эммануэля Макрона Александр Беналла взят под стражу решением юстиции, поскольку экс-помощник президента нарушил правила судебного контроля.

Беналлу вызвали на допрос в связи с публикациями сетевого СМИ "Медиапарт". Портал сделал достоянием гласности фрагменты аудиозаписи разговора Беналлы и Венсана Краза, бывшего сотрудника аппарата президентской партии "Вперед, Республика!". Краз вместе с Беналлой обвиняется в избиении участников первомайской манифестации. Нормы судебного контроля им общение и встречи запрещали.

Новые официальные обвинения Беналле были предъявлены в конце января, и касались они незаконного использования диппаспортов. Тогда его уже помещали под стражу.

Беналла работал в предвыборном штабе Эммануэля Макрона и считался одним из близких к нынешнему французскому лидеру людей, на Беналлу были возложены вопросы безопасности кандидата в президенты и его супруги. После избрания Александр Беналла получил пост в Елисейском дворце. В августе Беналла был уволен, и он лишился права на обладание дипломатическим паспортом, однако, как выяснила позднее пресса, он продолжал его ьиспользовать его во время зарубежных командировок. Доклад комиссии Сената о так называемолм "деле Беналлы" должен быть придан гласности в среду, 20-го февраля.

Александр Беналла и Эммануэль Макрон Фото Рейтер (архив)