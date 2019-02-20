Из Аль-Багуза эвакуируют мирных жителей и боевиков

Из последнего оплота террористической организации "Исламское государство" на востоке Сирии поселка Аль-Багуза через гуманитарный коридор вывозят мирных жителей и боевиков с их семьями. По последним данным, территорию покинули десятки грузовиков, в которых находятся дети, женщины и мужчины. Все оставшиеся боевики в селении должны сдаться или, в противном случае, как заявляют представители "Сирийских демократических сил", будут уничтожены.

Аднане Африн, представитель "Сирийских демократических сил": "Время от времени происходят единичные столкновения - и здесь, и там. С другой стороны, большое количество гражданских лиц в настоящее время эвакуируется через коридор, открытый "Сирийскими демократическими силами". Они продолжают покидать эту местность со вчерашнего дня".

Силы вооруженной оппозиции Сирии уже несколько недель ведут наступление на позиции исламистов в Аль-Багузе, в том числе пользуясь авиаподдержкой международной коалиции во главе с США. В тоже время боевики ИГИЛ продолжают оказывать сопротивление в сирийской пустыне и периодически проводят точечные вылазки.