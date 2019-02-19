Штаты против Дональда Трампа

Власти 16 штатов подали иск в окружной суд на севере Калифорнии на решение Трампа ввести режим ЧП на южных рубежах США. Истцы требуют ввести запрет на исполнение этой директивы.
Об этом сообщил генпрокурор Калифорнии Хавьер Бесерра: "Президент не может действовать, узурпируя власть, узурпируя 240 лет американской демократии, используя полномочия, как ему вздумается".
Режим ЧП позволяет президенту расходовать без согласия Конгресса средства на строительство стены на границе с Мексикой.
Это уже второй иск против президента США. В пятницу, 15 февраля, защитники природы и несколько владельцев земли из Техаса, которых предупредили, что часть строительства будет вестись на их участках, также подали в суд на президента. В этом заявлении утверждается, что вводя режим ЧП, американский лидер превышает свои конституционные полномочия, а его директива противоречит принципу разделения властей.