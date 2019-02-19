Штаты против Дональда Трампа

Власти 16 штатов подали иск в окружной суд на севере Калифорнии на решение Трампа ввести режим ЧП на южных рубежах США. Истцы требуют ввести запрет на исполнение этой директивы.

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Об этом сообщил генпрокурор Калифорнии Хавьер Бесерра: "Президент не может действовать, узурпируя власть, узурпируя 240 лет американской демократии, используя полномочия, как ему вздумается".

Генеральный прокурор штата Калифорния Хавьер Бесерра Фото Рейтер (архив)

Режим ЧП позволяет президенту расходовать без согласия Конгресса средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Это уже второй иск против президента США. В пятницу, 15 февраля, защитники природы и несколько владельцев земли из Техаса, которых предупредили, что часть строительства будет вестись на их участках, также подали в суд на президента. В этом заявлении утверждается, что вводя режим ЧП, американский лидер превышает свои конституционные полномочия, а его директива противоречит принципу разделения властей.