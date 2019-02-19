Педро Санчес: "Сепаратисты боятся вести диалог"

В конце апреля в Испании пройдут внеочередные выборы в парламент, который ранее отклонил проект госбюджета страны. Финансовый документ, предложенный кабинетом премьер-министра Педро Санчеса, не поддержали каталонские партии.

В интервью местному телеканалу глава правительства обвинил сторонников независимости региона в нежелании вести диалог.

“Они [сепаратисты] сами боятся сесть за стол переговоров и осознать, что независимость Каталонии невозможна. Они боятся признаться радикально настроенным каталонцам в том, что они им солгали и что должны вернуться к соблюдению конституционных норм". Педро Санчес

Между тем, экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся в Бельгии, призвал Мадрид провести международно признанный референдум о статусе региона, а Брюссель - поддержать эту инциативу.

Накануне Пучдемон намеревался принять участие в заседании Европарламента. На что в руководстве ответили отказом, по словам председателя Антонио Таяни, "по соображениям безопасности".