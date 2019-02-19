Сенат против уголовного преследования Сальвини

Сенат Италии отклонил просьбу прокуратуры в возбуждении уголовного дела против главы МВД и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини.
"За" высказались лишь 6 сенаторов, 16 проголосовали против.
В конце прошлого года прокуратура Катании заявила о намерении возбудить уголовное дело против Сальвини.
Причина: жесткая позиция главы МВД в отношении мигрантов.
Речь шла об инциденте, вызвавшем широкий резонанс в Евросоюзе.
В августе прошлого года Сальвини запретил кораблю итальянской береговой охраны Diciotti с почти 200 мигрантами на борту пришвартоваться в порту Катании.
В течение десяти дней нелегалы оставались на корабле, который дрейфовал у сицилийского порта.
В прокуратуре квалифицировали решение Сальвини как преступное бездействие и злоупотребление служебным положением.
Сальвини назвал обвинения абсурдными, а в действиях прокуратуры вице-премьер усмотрел политический подтекст.
Антимигрантская политика Сальвини подвергалась жесткой критике, в том числе на уровне европейского руководства. Однако одновременно поток "нелегалов" в Италию за прошлый год сократился на 80%.