Жёны бойцов ИГ хотят вернуться на родину

Более 300 боевиков находятся в окружении вблизи города Багуз в Сирии.

Сирийские демократические силы - во главе с курдами и при поддержке армии США - ведут наступление, чтобы занять последний оплот "Исламского государства".

Тем временем около полутора тысяч женщин и детей, среди них жены тех самых боевиков, проживают в лагере для беженцев Аль-Хул.

В их числе эта молодая немка, муж которой - боец Исламского государства:

"В Багузе я чуть не умерла от голода. В результате мой муж сказал, что я с детьми должна уехать, что так не должно продолжаться, что в любом случае мы все здесь умрем. Нам было негде жить, мы делили одну комнату с другой семьёй. Многие здесь больны, серьезно больны, а лекарств нет".

Европейские политики и главы других стран сейчас обсуждают, что будет с этими женщинами и детьми, а также с захваченными бойцами ИГИЛ в Сирии.

"Я надеюсь вернуться в свою страну, чтобы мои дети перестали страдать. Здесь очень тяжело с детьми. Когда у тебя есть дети, очень трудно слышать, как они целый день говорят: "Мама, я хочу есть, мама, я хочу есть", - говорит эта француженка.

В минувшие выходные Дональд Трамп в своем Twitter призвал европейские страны забрать своих граждан-террористов, которые были захвачены американцами в Сирии, и предать их суду на родине. Иначе, президент США грозит их отпустить.