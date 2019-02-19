Род Розенстайн уходит в отставку

Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн покинет свой пост в середине марта - сообщил представитель Министерства юстиции. Эта новость была ожидаема. Ранее стало известно, что Розенстайн уйдет в отставку после того, как в должность вступит новый генпрокупор. Неделю назад на этот пост назначен был Уильям Барр. Теперь главный вопрос в том, кто станет преемником Розенстайна и как будет продвигаться расследование дела о возможных связях между Россией и избирательным штабом Дональда Трампа.

Именно Розенстайн назначил спецпрокурора Роберта Мюллера ответственным за это расследование. Сам заместитель генпрокурора занимался курированием этого вопроса. Розенстайн неоднократно подвергался критике со стороны Трампа. Американский лидер называет расследование о возможном "сговоре" с Россией в ходе предвыборной кампании "охотой на ведьм".