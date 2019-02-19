В ожидании президентского послания

20 февраля президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Это будет его первым отчётом перед законодателями о положении страны после переизбрания на четвёртый президентский срок.

Если в прошлом году Путин сделал акцент на разработке нового типа стратегического ракетного оружия, то в этом году, согласно опросам, и депутатский корпус, и простые граждане хотели бы, чтобы он сделал акцент на внутренних проблемах.

Такую же точку зрению нашему корреспонденту высказали и прохожие на улицах Москвы.

Николай, 39 лет, живет и работает в Подмосковье, в городе Лыткарино:

«Главное для россиян сейчас – это думать о внутреннем состоянии государства, о внутреннем состоянии граждан, об их внутреннем благосостоянии, благосостоянии народа».

Галина, 40 лет, работает в Москве:

«Чтобы президент наш обратил внимание на народ этот, которому он будет послание свое (посвящать). Потому что тяжело живется людям просто».

Кристина, 20 лет, приехала в Москву из Чебоксар учиться на дизайнера:

«Я думаю, нужно разобраться вообще со страной в целом, и развивать не только Москву, но и другие города также».

Её 21-летний друг и сокурсник из Кирова Кирилл:

«Он должен сказать, что я ухожу, до свидания, передаю пост кому-то более компетентному».

Президентское послание федеральному собранию будет оглашено в Гостином дворе. Начало мероприятия намечено на 12 часов дня по московскому времени.