Израиль - Польша: новый виток полемики о Холокосте

Новый виток израильско-польской ссоры: после отмены саммита Вышеградской четверки в Иерусалиме (польский премьер отказался ехать в Израиль после слов главы внешнеполитического ведомства страны Исраэля Каца о сотрудничестве многих поляков с гитлеровцами) статус предполагаемых переговоров был снижен до двусторонних встреч.

Польский премьер так аргументировал свой демарш: "Сказанное в наш адрес я считаю абсолютно неприемлемым, так не говорят дипломаты, так вообще нельзя говорить. Поляки, наряду с евреями и цыганами, истреблялись гитлеровцами не менее беспощадно".

Премьер-министр Польши и премьер-министр Израиля Фото Рейтер (архив)

По мнению главы кабмина Израиля Биньямина Нетаньяху, речь идет сегодня о гораздо более широком явлении - антисемитизм начинается с демонизации евреев и с отрицания их права иметь собственное государство: "Мы видим своими глазами рождение нового типа антисемитизма: сегодня предпринимаются попытки демонизировать не только самих евреев, но и еврейское государство, отрицая право - и отрицая право только евреев - жить в ими же созданной стране, и мы недвусмысленно заявляем, что антисионизм - это новая форма антисемитизма".

"Мы недвусмысленно заявляем, что антисионизм - это новая форма антисемитизма" - Биньямин Нетаньяху Фото Рейтер

В Европе сегодня отмечается рост антисемитских настроений, и это говорят не только НКО или пресса, власти приводят цифры, из которых явствует, что только во Франции такого рода правонарушения выросли за последний год более, чем на 70 %.

Эта статистика подтверждается и Советом раввинов Европы. "Правительства должны принять меры для обеспечения безопасности еврейских общин", - было заявлено накануне.