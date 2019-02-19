Макрон посетил осквернённое антисемитами кладбище в Эльзасе

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил еврейское кладбище в Эльзасе, где накануне акций против антисемитизма были осквернены более 80 могил. В Елисейском дворце говорили, что глава государства не планировал принимать участие в демонстрациях, но после сообщений о вандализме Макрон немедленно направился в деревню Катценхайм.

К сожалению, охваченные ненавистью люди повторили то, что до них слишком долго делали другие. Я здесь, чтобы выразить солидарность с нацией, тот стыд, с которым мы смотрим на этом, чтобы показать, что мы едины в такие моменты, когда кто-то из нас страдает. Я здесь, чтобы заявить о моей готовности, о нашей готовности бороться с антисемитизмом во всех его видах и с любыми проявлениями ненависти. Эммануэль Макрон Президент Франции

На одной из осквернённых в Эльзасе могил вандалы оставили надпись «Чёрные волки» — это название вооружённой сепаратистской группировки, которая действовала в регионе в конце 1970-х — начале 1980-х. Макрон пообещал принять жёсткие меры против тех, кто оскверняет могилы. Глава МВД Кристоф Кастанер заявил, что будет сделано всё возможное для поимки вандалов. Прокуратура Страсбурга сообщила о возбуждении уголовного дела.