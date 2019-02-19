"Брексит" всё ближе - неопределенность всё сильнее

С какими трудностями пришлось столкнуться Европе в связи с подготовкой к "брекситу"? Эта тема стала главной на конференции, которую организовал в Лондоне телеканал Euronews.

Среди гостей – британский политик Найджел Фараж, ставший символом кампании за выход Великобритании из состава ЕС. По сей день он убежден, что "брексит" подарит Соединенному Королевству возможности для экономического роста:

Автопромышленность сейчас в упадке. Притом не только у нас, но и в Германии и во Франции. Массово сокращаются продажи машин. И это происходит как в западных странах, так и в некоторых регионах Китая. Раньше мы наблюдали в нашей стране значительный рост производства, теперь - упадок. Суть "брексита" в том, что он дает нам возможность стать более конкуретноспособными, чем наши европейские соседи. Если британское правительство воспользуется шансом, это положительно скажется на производстве.

До "брексита" остается всего пять недель. Возможностей для проведения второго референдума все меньше, но Рэйчел Джонсон, одна из активисток, выступающих за проведение повторного народного голосования, убеждена, что этот вариант по-прежнему нельзя сбрасывать со счетов.

"Если отмести другие варианты, то у вас, вероятно, останется только один – народное голосование. Если Тереза Мэй не заключит сделку, значит, будет жесткий "брексит". Но мы знаем, что большинство людей выступает против такого сценария. Так что если отказаться идеи жесткого "брексита", от сделки, предложенной Мэй, от всеобщих выборов, то тогда останется один вариант – народное голосование".

Акция сторонников "брексита". 14/02/2019 REUTERS/Hannah McKay

Однако для того, чтобы организовать референдум, необходимо, чтобы Лондон попросил Брюссель об отсрочке "брексита". Депутат Европарламента Анна Корацца-Билдт считает, что время пока есть, но Великобритания должна прояснить свою позицию по этому вопросу.

"Я действительно надеюсь, что мы сможем чего-то добиться на этой конференции. Мы не можем что-либо делать, если нет соответствующего запроса. Если Лондон попросит о продлении сроков, мы должны будем рассмотреть этот вариант. Но пока такого обращения не было. При этом для людей это срочный вопрос, неопределенность разрушает их жизни".

Акция противников "брексита". 13/02/2019 REUTERS/Hannah McKay

Незадолго до конференции по заказу Euronews был проведен общеевропейский опрос. И оказалось, что почти треть французов и итальянцев думают, что Великобритания уже вышла из Евросоюза. Более того, в самом Соединенном Королевстве нашлись два процента жителей, которые думают, что развод уже состоялся. Также опрос показал, что, по мнению 60 процентов немцев, "брексит" нанесет ущерб Великобритании.

"Как вы относитесь к ЕС?" – так звучал еще один вопрос, который задал телеканал Euronews жителям Евросоюза. Ответ "положительно" прозвучал от более чем половины итальянцев и немцев. Во Франции таких было 40 процентов. В Великобритании к Евросоюзу позитивно относится треть жителей.