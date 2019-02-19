Спасибо, Карл!

Мировые знаменитости, работавшие с легендарным дизайнером Карлом Лагерфельдом, благодарят маэстро за помощь, за щедрость, за талант. "Спасибо Вам за то, что дали шанс 16-летней девушке из южного Лондона", - пишет Наоми Кэмпбэлл. Карла Бруни благодарит модельера за то, что он подарил этому миру красоту и свет. Виктория Бэкхэм называет его гением, который всегда был к ней добр. "Карл превратил меня из тихой немецкой девочки в супермодель", - пишет Клаудия Шиффер.

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Благодарят Лагерфельда и люди, которые не были знакомы с ним лично, но которые восхищаются им как модельером и как человеком. Вот что говорят на его родине – в Германии.

- Он невероятный дизайнер. А еще он всегда был очень смешным в интервью. Слушать его – настоящее удовольствие.

- Лагерфельд разрушал модные границы, хотя его модели всегда были очень простыми и элегантными. Я всегда им из-за этого восхищалась. Он не искал внимания. Он всё делал очень тонко.

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Вспоминают Лагерфельда, конечно, и в Париже, где он провел значительную часть своей жизни.

- Слушайте, Карл – это творчество, свобода. Это эпоха!

- Лагерфельд был настоящим персонажем. Чего стоит его хвостик из седых волос, кожаные перчатки, акцент. Он был кайзером. Это действительно важный персонаж!

Карл Лагерфельд многие десятилетия возглавлял модные дома Chanel и Fendi. Дизайнера не стало на 86 году жизни.