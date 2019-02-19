Пробуждение вулкана Этна

На Сицилии вновь активизировался самый высокий действующий вулкан Европы – Этна. Это уже его второе пробуждение за два месяца. Последний раз извержение вулкана Этна, высота которого – более 3 тысяч метров, можно было наблюдать в конце декабря прошлого года.

Из-за выброшенного в воздух пепла местный аэропорт был вынужден на время ограничить число рейсов. Сейчас воздушное сообщение уже восстановлено.

Местные власти при этом говорят, что нынешняя активность Этны не представляет опасности для людей. Последний раз мощное извержение произошло в 1992 году.