Компания Facebook заблокировала три канала, которые поддерживает Россия

Беспрецедентная блокировка онлайн контента коснулась трёх популярных каналов в сети Facebook: Soapbox, Back Then и Waste-Ed. Все три канала основала немецкая компания Maffick Media, в которой почти 51% акций принадлежат российскому информационному ТВ-каналу RT, вещающему на зарубежную аудиторию. RT, в свою очередь, принадлежит медиа-холдингу "Россия Сегодня".

Как сообщает RT, эти три сайта на Facebook были заблокированы безо всякого предупреждения со стороны американской онлайн-платформы после выхода в эфир репортажа CNN о том, что Кремль спонсирует создание пропагандистских видео, которые пользуются спросом у западной аудитории. Оценку объёма аудитории в своём твиттере привела глава RT Маргарита Симоньян.

Проект In The Now был основан американской журналисткой Аниссой Науэй на базе ТВ-канала RT. Страница программы на платформе Facebook также была заблокирована.

Наш телеканал обратился к американской соцсети за разъяснением формальной причины, по которой был введён запрет на работу данных проектов. Представитель Facebook поясняет:

Пользователей наших страниц не следует вводить в заблуждение относительно того, кто стоит за этими страницами. С одной стороны, в течение прошедшего года мы усилили меры по борьбе с координированной публикацией недостоверного контента и спама, направленного только на монетизацию. С другой стороны, мы намерены и впредь совершенствовать [нашу сеть], чтобы пользователям было доступно больше информации о страницах, за которыми они следят. К примеру, сейчас мы постепенно внедряем новый алгоритм для страниц с большой аудиторией, согласно которому необходимо будет указывать страну или страны, из которых они управляются. Поскольку эта функция пока ещё не доступна, мы собираемся обратиться к администраторам таких страниц с просьбой раскрыть дополнительную информацию об их принадлежности к той или иной управляющей компании, которую надо будет разместить на нашей платформе. Администрация компании Facebook

Между тем, формальных правил для указания источника финансирования того или иного проекта на базе соцсетей до сих пор не существовало. В то же время, по мнению RT, репортаж CNN, послуживший триггером к блокировке, был профинансирован немецким фондом Маршалла, который напрямую занимается "борьбой с российской пропагандой". Проекты фонда, в частности, поддерживают информационную цензуру в американских СМИ, отсеивая контент, который оценивается как источник "российского влияния".

Одна из авторов и совладелица заблокированных в Facebook страниц, Анисса Науэй, считает возмутительными действия соцсети:

"Если я выступаю против войны, которую ведёт США, значит ли это, что меня автоматически обвинят в связях с Кремлем? Учитывая ту анти-российскую истерию, свидетелями которой мы стали сегодня, мне кажется, что это весьма опасная тенденция к маккартизму, - говорить о том, что левые, антивоенные взгляды - это всего лишь полемика властей из Кремля".

Другая американская журналистка работавшая над созданием видеоконтента для проектов Maffick Media, Рания Халек, в интервью CNN заявила:

"Работать на проект In The Now или на Soapbox не означает одобрение политики их спонсоров. Точно так же как работа на CNN не означает поддержку фармацевтических компаний или фирм по торговле оружием, реклама которых выходит в эфир на CNN. А работа, к примеру, на «Би-би-си» или «Аль-Джазиру» не означает одобрения политики британского правительства или (что касается «Аль-Джазиры») абсолютистской монархии Катара".

Борьба с любыми проявлениями анти-американской риторики, которая рассматривается как проявление "кремлёвской пропаганды", стала одним из приоритетов политики Вашингтона и Евросоюза в последние несколько лет. Ограничения на публикацию контента в американских соцсетях - очередной шаг в направлении введения цензуры в СМИ.