Google и Apple критикуют за упрощение шариатского контроля над женщинами

Корпорации Google и Apple оказались в центре скандала из-за публикации мобильного приложения аравийского аналога системы Госуслуг. Программа, помимо прочего, упрощает доступ мужчин к информации о перемещениях женщин, которых они официально опекают. На страницах сервиса есть интерфейс для оформления и отзыва разрешений, без которых, по аравийскому закону, женщины не имеют права выезда.

Мужчины-опекуны вносят паспортные данные и могут в режиме реального времени следить за перемещениями дочери, сестры или супруги: как только паспорт проходит пограничный контроль, пользователь должен получить уведомление.

Приложение раскритиковали правозащитные организации в Европе и США. В Human Rights Watch, в частности, заявляли, что сервис упрощает притеснение женщин. В Министерстве внутренних дел Саудовской Аравии настаивают, что новая система наоборот несёт подданным королевства освобождение от бюрократических проволочек.