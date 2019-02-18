Видео: фигуристка Аделина Сотникова катается по озеру Байкал

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова выложила в свой Instagram видео катания на коньках на Байкале.

"Понимаю, почему многие мечтают побывать тут, - написала спортсменка. - Самый лучший антистресс. Сидеть, смотреть на горы, закат, обычных людей, покататься на коньках. Хоть переезжай в Иркутск".

Сотникова выступает в одиночном катании. В 2014 году она получила золотую медаль на Олимпиаде в Сочи.

Озеро Байкал замерзает каждую зиму. Толщина льда может достигать двух метров и выдерживает вес человека и даже автомобиля.