Восьмая годовщина Ливийской революции

Ливия отмечает восьмую годовщину революции, которая положила конец 42-летнему правлению Муаммара Каддафи.

На главной площади в Триполи, где когда-то были слышны пламенные речи ливийского диктатора, собрались тысячи людей. В праздничной программе - фейерверк, концерт исполнителей современной и традиционной музыки.

"Мероприятия проходят хорошо. Это уже не первая и не вторая по счёту годовщина. И я надеюсь, что жизнь ливийцев, наконец, наладится. Главное для нас - чтобы празднования не были связаны с политикой или какими-либо региональными проблемами. Нужно, чтобы власти делали что-то полезное для рядовых граждан, например, строили новые линии электропередачи, ремонтировали бы дороги..." - говорит житель столицы.

Разрушенная инфраструктура, пришедшее в упадок коммунальное хозяйство - не только в этом упрекают ливийцы властей. С тех пор, как пал режима Каддафи в 2011-ом, в Ливии не прекращается противостояние различных формирований, в их числе - радикальные исламисты.

Борьбу за власть в богатом нефтью государстве ведут два параллельно существующих правительства. Ни одно из них пока не в состоянии предложить пути выхода из кризиса и дать ливийцам основания надеяться на будущую достойную жизнь в безопасной стране.