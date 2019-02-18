Ушла из жизни Ли Радзвилл

Близкие и друзья прощаются с Ли Радзивилл. Известный декоратор, приходившаяся младшей сестрой экс-первой леди США Жаклин Кеннеди, умерла в возрасте 85 лет в своем доме в Нью-Йорке. Смерть, как сообщается, наступила по естественным причинам. Ли Радзивилл (имя при рождении - Кэролайн Ли Бувье) родилась 3 марта 1933 года в Нью-Йорке.

В молодости Радзивилл пробовала себя в качестве актрисы. Позднее она стала успешным дизайнером интерьеров, а также менеджером по связям с общественностью и лицом итальянского бренда Giorgio Armani. Сестра Жаклин Кеннеди была известна своим безупречным чувством стиля, а в числе ее друзей значилось множество знаменитостей.

Радзвилл сохраняла элегантность до самой смерти, вела активную светскую жизнь и занималась благотворительностью.