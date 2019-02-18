"Брексит" и "антисемитизм" довели до раскола в рядах лейбористов

Споры о «брексите» в британском парламенте довели до раскола в рядах лейбористов. Семеро членов палаты общин объявили о выходе из партии в знак протеста против подходов её лидера Джереми Корбина к проблеме выхода из ЕС. Одной из причин раскола стали обвинения в адрес партийного руководства в антисемитизме. Бывшие соратники Корбина говорят о разочаровании.
Джереми Корбин неоднократно отвергал обвинения в антисемитизме и заявил, что с разочарованием воспринял новости о нежелании парламентариев продвигать политику партии, «которая воодушевила миллионы людей на прошлых выборах».