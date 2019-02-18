Европейцы - о возвращении террористов

В минувшие выходные президент США Дональ Трамп в своем Twitter призвал Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать своих граждан-террористов, а это более 800 боевиков ИГИЛ, которые были захвачены американцами в Сирии, и предать их суду. Это вызвало неоднозначную реакцию в Европе - многие политики считают, что этот непростой вопрос каждая страна должна решать самостоятельно.

Глава МИД Германии Хайко Маас: "Если у людей немецкое гражданство, у них есть юридически гарантированное право на въезд, но в Сирии у нас нет возможности это проверить. И поэтому нам необходимо скоординировать этот вопрос с французами и англичанами".

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ: "Существует новая геополитическая ситуация, которая только что сложилась с уходом американцев. На данный момент мы не меняем политику. Мы подготовились к тому, что произойдет что-то новое, и на этом этапе Франция не реагирует на судебные запреты и сохраняет политику, которую она имела, то есть прием в каждом конкретном случае".

Некоторые политики считают, что боевики смогут готовить себе идеологическую замену, если будут осуждены в Европе.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто: "Я думаю, что наше главное усилие сейчас должно состоять в том, чтобы не позволить им вернуться в Европу... И я считаю, что это одна из главных задач, стоящих перед нами, европейцами, чтобы сохранить маршрут Западных Балкан настолько закрытым, насколько это возможно. Мы должны выстроить препятствия на их пути, чтобы они не возвращались в Европу".

По оценкам американских чиновников, в тюрьмах на севере Сирии содержатся около 800 заключенных из четырех десятков стран. Сейчас они находятся под надзором арабо-курдской коалиции "Сирийские демократические силы".