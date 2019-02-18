Интервью Euronews: о чём умолчали на суде над Эль Чапо?

Нью-йоркский суд признал наркобарона Хоакина Гусмана, более известного как "Эль Чапо" виновным по десяти пунктам обвинения. Однако в ходе судебного разбирательства не был поднят вопрос о том, где те огромные суммы денег, которые наркокартель отмывал через многочисленные банки. Мексиканская журналистка Анабель Эрнандес, занимающаяся расследованиями преступлений, связанных с наркоторговлей, рассказала об этом в интервью Euronews.

"Ему было предъявлено обвинение в том, что он незаконно нажил 14 миллионов долларов, - рассказывает Анабель Эрнандес, - Но где эти деньги? С помощью каких банков "Эль Чапо" их отмывал? Какие предприниматели ему в этом помогали? Никто не задал подобных вопросов во время суда, никто не опрашивал по этому поводу свидетелей, друзей, партнеров и товарищей "Эль Чапо". В результате ответ так и не был получен".

По мнению Эрнандес, эти деньги – ключ к решению проблемы. "Они занимались наркоторговлей, потому что это приносит многомиллионную прибыль, которую затем отмывают через банки и бизнесы, а затем делят с политиками и чиновниками в Мексике и за её пределами, - уточняет она. - И этот коррупционный заговор не начинается и не заканчивается судом над "Эль Чапо".

Последствия расследования

В ходе судебного процесса глава картеля Синалоа рассказал, что якобы выплачивал миллионы долларов высокопоставленным лицам, например, бывшим президентам Мексики Энрике Пенья Ньето и Фелипе Кальдерону.

Эрнандес рассказывает, что из источника, близкого к президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, она узнала, что мексиканская прокуратура по своей инициативе проводит расследование, хотя на данный момент конкретных обвинений нет.

"Поскольку с этической и юридической точки зрения коррупционные действия этих и многих других государственных должностных лиц (упомянутых в ходе судебного процесса над "Эль-Чапо") должны преследоваться по закону, правительство Мексики не должно пренебрегать подробным расследованием и в любом случае наказывать всех виновных", - говорит Эрнандес.

"Ни один из этих государственных чиновников: ни экс-президенты Фелипе Кальдерон и Энрике Пенья Ньето, ни экс-секретарь общественной безопасности Мексики, - не пройдут даже минимальной проверки своих доходов. Их состояния и состояния их семей далеко не соответствуют зарплатам, которые они получали как государственные служащие на протяжении всей своей жизни", - утверждает Эрнандес.

Почему стена Трампа не положит конец незаконному обороту наркотиков?

Еще одним открытием судебного процесса стали методы работы картеля Синалоа, которые показали, что стена между США и Мексикой не сможет остановить незаконный оборот наркотиков.

Эрнандес уверяет, что тонны наркотиков и большие суммы денег перевозятся коммерческими авиакомпаниями или частными самолетами, которые приземляются как в мексиканских, так и американских аэропортах. При этом для провоза "спецгрузов" картель занимается подкупом сотрудников всех уровней.

В своём расследовании Эрнандес обнаружила, что в аэропорту Мехико картель Синалоа действовал безнаказанно, находясь под защитой правительства Мексики. "Если существует коррупция в аэропортах, как в Мексике, так и за границей, то никакая стена не сможет помешать самолётам".

Суд или шоу?

За три месяца судебного процесса над наркобароном 56 свидетелей дали показания, в том числе одна из его любовниц и личный секретарь, которые подробно описали логистику картеля.

Согласно представленным показаниям, военные, агенты Интерпола, полиция и даже колумбийские политики получали значительные суммы денег, что позволяло "Эль Чапо" управлять одной из крупнейших сетей по торговле наркотиками в мире.

"Суд над "Эль Чапо" произвел на меня впечатление показухи, - рассказывает Эрнандес, - Судья и прокурор были вынуждены цензурировать некоторые положения документов, чтобы ни мексиканцы, ни американцы не могли полностью понять, как работают эти схемы на более глубоком уровне, сколько имён связаны с коррупцией в Мексике, и какие соглашения были заключены между Антинаркотическим агентством и членами картеля Синалоа".

Журналистка отмечает, что это был очень важный процесс - перед судом предстал глава картеля, который несёт ответственность за кровавую войну в Мексике, унесшую более 250.000 жизней за последние 12 лет. Более 40.000 человек пропали без вести и более 140 журналистов поплатились жизнью.