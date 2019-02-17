Танец с тату в Париже

Виртуозы искусства росписи человеческого тела собрались в Париже: во французской столице проходит Чемпионат мира по тату.

Любимые персонажи, исторические сцены, природа и символика, роспись в китайском и японском стиле - участникам чемпионата все по плечу. Известный французский мастер Тин-Тин, сделавший татуировки для многих знаменитостей, на этот раз представил целый спектакль с участием хореографа и танцора Филиппа Декуфле. Костюм для танца - расписанная кожа, рисунки на ней сливаются с узорами, которые выписывает на сцене тело танцора, завораживая плавным переливом линий.

Чемпионат мира по тату в Париже проводится в 9-ый раз. Все желающие могут не только набить себе татуировку любимой тематики и практически любой степени сложности, но и поучаствовать в мастер-классах от лучших тату-художников планеты. Правда для этого нужно было заблаговременно записаться на сайте мероприятия.