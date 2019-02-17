В Кузбассе выпал чёрный снег

Чёрный снег — чёрное настроение: сразу несколько городов Кузбасса покрылись необычными осадками. Жители региона выкладывают фото в соцсетях и высказываются в том смысле, что белому снегу они бы удивились, а чёрный — совсем нередкое явление.

Причиной выброса угольно пыли сочли неисправности оборудования на обогатительном заводе в Прокопьевске. Однако власти Кемеровской области утверждают, что проблема гораздо шире, чем неполадки на одном конкретном предприятии.

Сергей Цивилёв, губернатор Кемеровской области:

«Нам в наследство от предыдущих периодов досталась тяжёлая экология. Угольные разрезы приблизились вплотную к городам. И целый ряд предприятий уже подписали соглашение о том, что они за своё счёт расселяют жителей домов, которые находятся в санитарно-защитной зоне».

Прокуратура начала проверку того, были ли превышены нормы загрязнения, и что стало причиной этого. В региональном руководстве считают, что свой вклад внесли и угольные котельные, и автотранспорт, и неблагоприятные погодные условия в это время года.