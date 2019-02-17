Отт Тянак выиграл "Ралли Швеции"

Эстонский пилот команды "Тойота" Отт Тянак выиграл второй этап чемпионата мира по ралли, проходивший в Швеции.

Бронзовый призёр двух предыдущих сезонов выбился в лидеры на первом же спецучастке в пятницу. Он удерживал первую строчку практически всю дистанцию.

Заключительный день Тянак начал с отрывом 54,5 секунды, при котором ему оставалось лишь избежать проблем по ходу и сохранять прежний темп.

Что ему и удалось сделать. Эстонец не допустил ошибок, не подвела его и машина Toyota Yaris. Отрыв победителя от ставшего вторым гонщика "Ситроена" Эсапекки Лаппи составил почти 54 секунды.

Несмотря на небольшую аварию на первом участке ралли финн смог оторваться от ставшего в итоге третьим бельгийского пилота "Хендая" Тьерри Нёвилля.

Действующий чемпион мира по ралли Себастьен Ожье после вылета с трассы в пятницу выбыл из борьбы за высокие места и финишировал в районе топ-30.

3-й этап сезона пройдет в Мексике с 7 по 10 марта.