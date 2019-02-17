День рождения Косова

Самая молодая страна Европы Косово отмечает 11-летие своей независимости. В связи с празднованием премьер-министр Рамуш Харадинай заявил, что 2019 год станет годом укрепления косовской государственности и решения всех открытых вопросов, включая окончательное соглашение с Сербией, а также членство в НАТО.

17 февраля 2008 года парламент Автономного края Косово и Метохия в одностороннем порядке объявил о независимости от Сербии и о формировании суверенного государства. Это было не первое одностороннее провозглашение краем суверенитета. В 1991 году местные сепаратисты уже объявляли Косово независимой республикой. Однако тогда их поддержала только соседняя Албания, и широкого признания нового государства не произошло.

15 февраля 2008 года парламент Косова принял резолюцию, позволявшую принять весь пакет законов, воплощающий в жизнь так называемый "план Ахтисаари". Согласно этому документу, край получал независимость под международным контролем, а сербскому меньшинству Косова предоставлялась широкая автономия.

В тот же день на экстренном заседании Совета Безопасности ООН пять государств (США и Евросоюза) из 15 членов Совбеза высказались за предоставление Косову независимости.

Руководство Сербии после подписания декларации о независимости выступило с обращением к нации. Премьер-министр Воислав Коштуница охарактеризовал действия властей Косова как "противоправные".

Но уже 18 февраля 2008 года несколько государств первыми признали независимость Косова. Сейчас оно признано более чем 115 странами, включая США, Великобританию, Францию, Германию и Турцию. Сербия, Россия и Китай входят в число стран, которые независимость края не признают.