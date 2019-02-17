Лауреаты Берлинале

Главной награды - "Золотого медведя" 69-го Берлинского кинофестиваля удостоилась французская картина "Синонимы" израильского режиссера Надава Лапида. Кроме того фильм получил приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) за "тонкий политический посыл".

Картина Лапида совместного производства Франции, Израиля и Германии рассказывает о демобилизовавшемся израильтянине. Он приезжает в Париж с надеждой обрести мир и стать настоящим французом, отказавшись от своего гражданства и языка. В фильме поднимается вопрос о том, что значит быть потерянным между двумя культурами.

Надав Лапид, режиссер: "Единственное, что меня интересует, - это истинность момента, поиск, копание в моменте и проникновение как можно дальше. И именно так мы работали".

Гран-при Берлинале получил фильм "По воле божьей" режиссера Франсуа Озона. Картина основана на реальных событиях. В ней рассказывается история священника Бернара Прейна из Лиона, обвиненном в совращении 70 мальчиков из его прихода, и ассоциации жертв, которые предприняли большие усилия, чтобы открыть всю правду о сексуальном насилии церковного служителя над детьми.

Режиссер Франсуа Озон: "Это сложно, я должен признать, что в следующий раз я бы сначала хорошенько обо всем подумал, потому что мы столкнулись с большим сопротивлением, с жесткой реакцией. Есть люди, которые не хотели, чтобы такой фильм вышел, не хотели, чтобы его увидели. Так что это постоянная борьба. Но, впрочем, это ничто по сравнению с той борьбой, которую ведут реальные жертвы".

Награда за лучшую женскую и мужскую роль досталась актерам Юн Мэй и Ван Цзиньчун, сыгравшим супружескую пару в китайском фильме-саге "Прощай, мой сын" режиссера Вана Сяошуая. Жизнь супругов полностью изменилась после того, как их единственный сын утонул.

Вручение наград нынешнего Берлинского кинофестиваля стало также прощальной церемонией для 70-летнего Дитера Косслика, который в течение 18 лет был директором Берлинале.

"В рамках последнего Берлинале с Дитером Коссликом в качестве директора жюри также удостоило наград фильмы с политическим и социальным критическим содержанием - сильные и поднимающие проблемы артхаусные фильмы вместо развлекательных. Вольфганг Шпиндлер из Берлина для Евроньюс".