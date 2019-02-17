«Луков марш» вопреки запрету

В столице Болгарии, несмотря на формальный запрет, состоялось факельное шествие националистических организаций. Марш организован в честь правого националиста Христо Лукова, выступавшего за союз Болгарии с Третьим рейхом и расстрелянного партизанами в 1943 году.

Reuters

К болгарским товарищам присоединились радикалы из других стран, к примеру Норвегии:

«Для нас очень важно поддерживать контакты среди националистических движений Европы, поскольку мы абсолютно уверены в важности свободных, независимых государств».

Reuters

Одновременно в Софии прошёл и марш антифашистов. Они обвиняют власти страны в дозволяющем отношении к экстремистам: на словах их осуждают, но на практике маршу ультраправых никто не препятствовал.

«С нас хватит нацистов XX века, мы не хотим снова видеть, как эта идеология уничтожает жизни миллионов людей».

Марш в честь Христо Лукова остаётся одной из самых полемичных тем болгарского общества. Мэрия Софии неоднократно запрещала шествия, но противникам не удаётся добиться его полного судебного запрета.